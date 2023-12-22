Ford сбил шестиклассника на Заречной

В результате ДТП пострадавший школьник был доставлен в больницу с сотрясением мозга и гематомой лба в состоянии средней степени тяжести.

Вечером в понедельник, 4 марта, на Заречной улице произошло ДТП со школьником. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 37-летний мужчина, управляя личным Ford Focus, двигался от Толубеевского проезда в сторону улицы Федора Абрамова и совершил наезд на 12-летнего ученика шестого класса, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево без сопровождения взрослых.

В результате ДТП пострадавший школьник был доставлен в больницу с сотрясением мозга и гематомой лба в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что велосипедист попал под колеса фуры в Невском районе.

Фото: Piter.TV