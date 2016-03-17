Ремонт теплопровода на Дыбенко удалось завершить раньше срока

После завершения работ система была вновь наполнена теплоносителем, возобновив циркуляцию тепла.

Специалисты "ТЭК СПб" успешно завершили ремонтные мероприятия в Невском районе раньше запланированного времени, оповестила организация через свою пресс-службу.

Утром 5 декабря в 4:00 инженеры предприятия "ТЭК СПб" провели замену аварийного участка теплотрассы диаметром 600 мм, расположенного по адресу: улица Дыбенко, дом №24 корпус 1. Этот участок ранее мог создать риск нарушения стабильного обогрева жителей Невского района зимой. После завершения работ система была вновь наполнена теплоносителем, возобновив циркуляцию тепла. Отмечено полное восстановление подачи отопления в близлежащие дома.

Все необходимые службы уведомлены о завершении ремонтных мероприятий и приступают к подключению объектов жилищного фонда.

Кроме того, отмечается, что оба предприятия ("ТЭК СПб" и "Теплосеть Санкт-Петербурга") реализуют программу модернизации системы теплоснабжения в разных частях города. Сейчас в Невском районе ведутся проектировочные работы реконструкции крупных участков сети общей протяженностью более 87 тысяч метров, охватывающих сразу 25 адресов.

Ранее петербуржцам представили план полной готовности теплосетей к зимним праздникам.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"