Петербуржцам представили план полной готовности теплосетей к зимним праздникам

Теплосети Петербурга усилили контроль и предотвратили сотни утечек перед зимой.

Генеральный директор АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" Вадим Бравве представил отчет о прохождении отопительного сезона и уровне готовности городских теплосетей к новогодним праздникам. Заседание Городской межведомственной комиссии состоялось 4 декабря.

По информации компании, за два года удельная повреждаемость трубопроводов в зоне АО "ТЭК СПб" снизилась на 15 %. Показатель достигнут благодаря превентивной работе, включающей установку 2334 акустических датчиков на 616 км трубопроводов. Использование датчиков позволило предотвратить более 350 технологических нарушений. Применение роботизированных методов диагностики и тепловизионной съемки также способствовало выявлению и замене участков с повышенным риском повреждений.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" после консолидации активов увеличило число применяемых акустических датчиков до 1486 единиц. Компания сообщает, что это позволило предотвратить 528 утечек и выполнить превентивную замену более 1400 метров изношенных сетей, сохраняя показатели повреждаемости на стабильном уровне.

Компании планируют крупный проект по реконструкции теплосетевого хозяйства. Документация предусматривает обновление 739000 метров трубопроводов по 250 адресам в 17 районах города. Работы рассчитаны до 2032 года.

Фото: Акционерное общество "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"