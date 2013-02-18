ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" начал применять российские анализаторы "Жажда" на водопроводных станциях

Благодаря новому прибору стало возможным постоянное онлайн-измерение показателя щелочности.

С 2004 года на предприятиях водоочистки петербургского "Водоканала" успешно функционирует и постоянно модернизируется автоматическая система мониторинга качества воды на всех этапах водоснабжения. Одним из нововведений стала установка отечественных устройств под названием "Жажда", предназначенных для непрерывного анализа уровня щелочи в воде, сообщила пресс-служба предприятия.

Специалистам приходилось вручную производить отбор образцов жидкости в каждой зоне, где вводятся реагенты. Всего таких зон на двух секциях подготовки питьевой воды Главной водопроводной станции насчитывается 16 штук, дополнительно имеются две контрольные точки забора проб сырой невской воды, пояснила начальник Службы главного технолога Технического управления филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Татьяна Портнова.

Благодаря новому прибору стало возможным постоянное онлайн-измерение показателя щелочности, что позволяет своевременно передавать необходимые данные специалисту-технологу.

Ранее мы сообщили о том, что ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга" запускает предновогоднюю акцию "В Новый год без долгов".

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"