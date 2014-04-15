ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга" запускает предновогоднюю акцию "В Новый год без долгов"

Участники акции имеют возможность полного погашения обязательств за холодное водоснабжение и канализацию без наложения штрафных санкций.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" объявляет о старте традиционного предновогоднего мероприятия "В Новый год без долгов". Акция пройдёт с 1 по 30 декабря 2025 года и позволит горожанам избавиться от существующих задолженностей по коммунальным платежам без риска начисления пеней, сообщает пресс-служба учреждения.

Участники акции имеют возможность полного погашения обязательств за холодное водоснабжение и канализацию без наложения штрафных санкций. Данная инициатива распространяется на физических лиц, владеющих квартирами в многоквартирных зданиях и подписавших прямой контракт с предприятием, а также собственников индивидуальных жилых строений.

Коммуналки, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и специализированные управляющие структуры участия в программе не принимают. Желающие поучаствовать в акции могут узнать точный размер своей задолженности через специальный раздел на официальном портале Водоканала или ознакомиться с указанной суммой в платёжных документах. Оплата доступна различными способами: онлайн-сервисами банка, мобильными приложениями или через кассы центров обслуживания клиентов.

Своевременное внесение платежей избавит жильцов от дальнейшего увеличения долгов и позволит встретить наступающий год без проблем финансового характера.

