Петербург утвердил стоимость подключения новых объектов к сетям водоснабжения и водоотведения

Город назвал точные тарифы на присоединение жилых комплексов.

В Санкт-Петербурге установлены новые тарифы на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения для объектов, которые планируются к строительству в нескольких районах города. Комитет по тарифам в ноябре 2022 года провел пять заседаний, на которых были определены размеры платы за технологическое присоединение к инженерным сетям ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

На основе экспертных заключений рассчитана стоимость подключения жилых комплексов, которые будут построены в Юнтолово, Стрельне, Адмиралтейском и Василеостровском районах. Тарифы также были установлены для ряда социальных учреждений.

К таким объектам отнесены станция переливания крови на улице Олеко Дундича, научно-клинический нейрохирургический комплекс ФГБУ "СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России на Заповедной улице, а также объект культурного наследия "Дом Ш. З. Иофа с кинематографом", где расположена четвертая сцена Мариинского театра.

Дополнительно утверждена стоимость подключения к сетям водоснабжения для строительства транспортно-пересадочного узла, который предназначен для обслуживания дополнительных железнодорожных путей на направлении "Санкт-Петербург-Главный – Обухово II.

Фото: freepik (andreas)