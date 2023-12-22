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В Колпинском районе 8 мая начнутся работы по реконструкции тепловых сетей
Сегодня, 15:18
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В Колпинском районе 8 мая начнутся работы по реконструкции тепловых сетей

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Закрывается движение транспорта в поселке Понтонный.

В Колпинском районе пройдут работы по реконструкции тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 6 мая. 

В связи  с ремонтом с 8 по 19 мая закрывается движение транспорта в поселке Понтонный по Фанерной улице от Станционной улицы до Парковой улицы. Кроме того, будет закрыт проезд  по Парковой улице. Речь идет об участке дороги в направлении от Фанерной улицы к Клубной улице. Закрытие движения планируется и по Клубной улице в направлении от Парковой улицы к улице Варвары Петровой.

Объезд: Волховстроевская улица, Станционная улица, Фанерная улица, Клубная улица, Парковая улица, Садовая улица, Ясельная улица, улица Варвары Петровой.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 8 мая закрывается движение транспорта по Кронштадтской улице.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, понтонный, ремонт теплосетей, фанерная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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