В Колпинском районе 8 мая начнутся работы по реконструкции тепловых сетей

Закрывается движение транспорта в поселке Понтонный.

В Колпинском районе пройдут работы по реконструкции тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 6 мая.

В связи с ремонтом с 8 по 19 мая закрывается движение транспорта в поселке Понтонный по Фанерной улице от Станционной улицы до Парковой улицы. Кроме того, будет закрыт проезд по Парковой улице. Речь идет об участке дороги в направлении от Фанерной улицы к Клубной улице. Закрытие движения планируется и по Клубной улице в направлении от Парковой улицы к улице Варвары Петровой.

Объезд: Волховстроевская улица, Станционная улица, Фанерная улица, Клубная улица, Парковая улица, Садовая улица, Ясельная улица, улица Варвары Петровой. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 8 мая закрывается движение транспорта по Кронштадтской улице.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ