С 8 мая закрывается движение транспорта по Кронштадтской улице

В Кировском районе пройдут работы по строительству тепловой сети.

В Кировском районе закроется движение транспорта по Кронштадтской улице. Речь идет об участке от Портовой улицы к дороге на Турухтанные Острова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

На этом участке пройдут работы по строительству тепловой сети. Движение транспорта будет закрыто с 8 по 21 мая.

Объезд: Портовая улица, проспект Маршала Жукова, дорога на Турухтанные Острова. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что ветераны 3 дня смогут бесплатно ездить в общественном петербургском транспорте.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ