С 8 мая закрывается движение транспорта по Кронштадтской улице

В Кировском районе закроется движение транспорта по Кронштадтской улице. Речь идет об участке от Портовой улицы к дороге на Турухтанные Острова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
На этом участке пройдут работы по строительству тепловой сети. Движение транспорта будет закрыто с 8 по 21 мая.
Объезд: Портовая улица, проспект Маршала Жукова, дорога на Турухтанные Острова.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что ветераны 3 дня смогут бесплатно ездить в общественном петербургском транспорте.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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