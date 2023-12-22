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С 8 мая закрывается движение транспорта по Кронштадтской улице
Сегодня, 15:01
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С 8 мая закрывается движение транспорта по Кронштадтской улице

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В Кировском районе пройдут работы по строительству тепловой сети.

В Кировском районе закроется движение транспорта по Кронштадтской улице. Речь идет об участке от  Портовой улицы к дороге на Турухтанные Острова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

На этом участке пройдут работы по строительству тепловой сети. Движение транспорта будет закрыто с 8 по 21 мая. 

Объезд: Портовая улица, проспект Маршала Жукова, дорога на Турухтанные Острова.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что ветераны 3 дня смогут бесплатно ездить в общественном петербургском транспорте.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, закрытие движения, кронштадтская улица, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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