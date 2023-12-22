Ветераны 3 дня смогут бесплатно ездить в общественном петербургском транспорте

Воспользоваться правом бесплатного проезда пассажиры могут независимо от их гражданства и места жительства.

В честь Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно в течение трёх дней. Об этом сообщил Комитет по транспорту Петербурга.

В честь празднования Дня Победы предоставляется право бесплатного проезда в наземном пассажирском транспорте и в метрополитене 7, 8 и 9 мая. Мера социальной поддержки распространяется на следующие категории граждан:

– инвалиды Великой Отечественной войны;

– ветераны Великой Отечественной войны;

– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

– награждённые медалью "За оборону Ленинграда";

– награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Воспользоваться правом бесплатного проезда пассажиры могут независимо от их гражданства и места жительства. Необходимо иметь при себе соответствующие удостоверения, утверждённые для каждой категории граждан, в том числе удостоверения к медалям.

Аналогичное право бесплатного проезда предоставляется в Петербурге также с 26 по 28 января, 22 июня и 8 сентября.

В Петербурге ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить на электричках с 28 апреля по 31 мая.

Фото: Piter.tv