Ветераны 3 дня смогут бесплатно ездить в общественном петербургском транспорте

В честь Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно в течение трёх дней. Об этом сообщил Комитет по транспорту Петербурга.
В честь празднования Дня Победы предоставляется право бесплатного проезда в наземном пассажирском транспорте и в метрополитене 7, 8 и 9 мая. Мера социальной поддержки распространяется на следующие категории граждан:
– инвалиды Великой Отечественной войны;
– ветераны Великой Отечественной войны;
– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
– награждённые медалью "За оборону Ленинграда";
– награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
Воспользоваться правом бесплатного проезда пассажиры могут независимо от их гражданства и места жительства. Необходимо иметь при себе соответствующие удостоверения, утверждённые для каждой категории граждан, в том числе удостоверения к медалям.
Аналогичное право бесплатного проезда предоставляется в Петербурге также с 26 по 28 января, 22 июня и 8 сентября.
В Петербурге ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить на электричках с 28 апреля по 31 мая.
Фото: Piter.tv
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