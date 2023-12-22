В Петербурге ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить на электричках с 28 апреля по 31 мая

Также бесплатный проезд доступен одному сопровождающему.

С 28 апреля по 31 мая ветераны ВОВ и сопровождающие их лица смогут проезжать бесплатно на пригородных поездах. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Оформление льготных билетов осуществляется в пригородных кассах на основании устного заявления при предъявлении:

– удостоверения участника (ветерана) ВОВ;

– удостоверения инвалида ВОВ;

– для иностранных граждан по предъявлению удостоверения, выданного органами бывшего СССР по форме, действующей на 1 января 1992 года.

Сопровождающий должен иметь документ, удостоверяющий личность. С одним ветераном ВОВ имеет право бесплатного проезда один сопровождающий.

Ранее петербуржцам показали, как будут отправляться поезда ВСМ с Лиговского проспекта.

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Фото: СЗППК