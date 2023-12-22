Петербуржцам показали, как будут отправляться поезда ВСМ с Лиговского проспекта

Терминал ВСМ будут строить вместе со вторым вестибюлем метро "Лиговский проспект".

Строительство терминала Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург будет синхронизировано с размещением второго вестибюля станции метро "Лиговский проспект-2". Об этом рассказал губернатор Петербурга.

Строительство второго вестибюля станции необходимо, поскольку именно "Лиговский проспект" примет основной поток пассажиров из Москвы. Санкт-Петербург предоставил необходимые гарантии финансирования проекта из городского бюджета – будет выделено 30 млрд рублей.

Глава Северной столицы также опубликовал видеоролик, на котором показано, как скоростные поезда будут отправляться с вокзала.

Ранее стало известно, что проезд по ВСМ Москва — Петербург может стоить около 9 тыс. рублей. До Великого Новгорода из Петербурга получится добраться за 1,8 тыс. рублей, а в Тверь – за 7,6 тыс. рублей.

Видео: Telegram/ Александр Беглов