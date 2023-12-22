Проезд по ВСМ Москва — Петербург может стоить около 9 тыс. рублей

Отмечается, что до Великого Новгорода из Петербурга получится добраться за 1,8 тыс. рублей, а в Тверь – за 7,6 тыс. рублей.

По предварительным расчетам, билет на поезда Высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург будет стоить 8,9 тыс. рублей. Такую стоимость проезда озвучили в рамках стратегической сессии по скоростной железнодорожной магистрали в Великом Новгороде 19 апреля. Расчет был сделан на 2028 год, когда ВСМ заработает, передает "Фонтанка".

Отмечается, что до Великого Новгорода из Петербурга получится добраться за 1,8 тыс. рублей, а в Тверь – за 7,6 тыс. рублей. Уже к 2030 году цену на проезд из Петербурга в Москву намерены увеличить до 10 тыс. рублей. При этом, согласно данным опроса, 34% пассажиров готовы пользоваться ВСМ при тарифе от 6 до 10 тыс. рублей, 29% – от 4 до 6 тыс. рублей, 16% – от 2 до 4 тыс. рублей, 15% могут платить более чем 10 тыс. рублей.

Ранее компания ОА "РЖД" заключила договор с предприятием "Уральские Локомотивы" на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ. Общая стоимость контракта – 12 млрд рублей.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"