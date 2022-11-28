Финансовую модель ВСМ Москва — Петербург дорабатывают

Стоимость и структура финансирования проекта пока не утверждены.

В пресс-службе Минфина РФ рассказали о том, что финансовую модель ВСМ Москва — Петербург все еще дорабатывают: стоимость и структура финансирования проекта пока не утверждены. Об этом пишет ТАСС 12 декабря.

Кроме того, накануне директор департамента госполитики в области железнодорожного транспорта Минтранса РФ Александр Федорчук на заседании в Совете Федерации отметил, что проект строительства ВСМ на сегодняшний день находится на этапах "структурирования финансово-экономической модели и определения организационно-правовой формы реализации".

Напомним, что предложения по финансированию возведения ВСМ поступили в Минфин РФ еще в начале ноября. По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова, в течение 2030-2035 гг. построят примерно 7 тыс. км трассы.

Ранее мы сообщали о том, что жители Фарфоровского поста во Фрунзенском районе Петербурга обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить от сноса их дома ради строительства ВСМ.

Фото: пресс-служба РЖД