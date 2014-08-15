Во Фрунзенском районе Петербурга под строительство ВСМ изымут еще 50 участков

Речь идет о каменных и металлических гаражах и нежилых строениях.

Под строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург во Фрунзенском районе города на Неве изымут еще 50 объектов. Об этом 1 июля пишет "Фонтанка".

Речь идет о каменных и металлических гаражах, нежилых строениях, которые находятся северо-западнее дома 34 и рядом с домом 58 на территории Фарфоровского поста. Также в списке автосерсвис на проспекте Славы, 70.

Ранее стало известно об изъятии 22 участков. От 6 гектаров петербургского Института возобновляемых источников энергии в Грузовом проезде возьмут 8 "квадратов", около 1 тыс. "квадратов" – здесь же из-под аренды "Рэйк Ди-С", а 835 "квадратов" – из-под аренды ООО "Городской оптовый рынок Салова 52" рядом с улицей Зубарева.

Помимо этого, свыше 700 "квадратов" заберут из владения "Строительной компании Бриз", управляющей торгово-развлекательным центром "Галерея" и имеющей в собственности 4 гектара на Лиговском проспекте около Московского вокзала.

Фото: пресс-служба Российской академии транспорта