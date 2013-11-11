В Петербурге под строительство ВСМ изымут еще более 20 участков

Ни один из участков не изымут полностью.

В Петербурге под строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург Росжелдор изымет еще 22 участка. Об этом 27 июня пишет "Фонтанка".

Распоряжение Росжелдора датируется 21 июня. Отмечается, что ни один из участков не изымут полностью: агентству нужны их части. В частности, от 6 гектаров петербургского Института возобновляемых источников энергии в Грузовом проезде возьмут всего 8 "квадратов".

Кроме того, около 1 тыс. "квадратов" изымут здесь же из-под аренды "Рэйк Ди-С", а 835 "квадратов" – из-под аренды ООО "Городской оптовый рынок Салова 52" рядом с улицей Зубарева.

Помимо этого, площади заберут у отделения Всероссийского общества автомобилистов по Невскому району Петербурга, автостоянки "Вигвам", ПАО "Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", АО "Красный нефтяник" и двух физических лиц. Свыше 700 "квадратов" земли изымут из владения "Строительной компании Бриз", управляющей торгово-развлекательным центром "Галерея" и имеющей в собственности 4 гектара на Лиговском проспекте около Московского вокзала.

Ранее стало известно об изъятии земель во Фрунзенском районе Петербурга на территории Фарфоровского поста. Позже появилась информация о том, что здания могут быть перемещены.

Фото: пресс-служба Российской академии транспорта