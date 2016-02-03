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Во втором квартале 2024 года у жителей Фрунзенского района изымут земли для строительства ВСМ
Сегодня, 18:38
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Во втором квартале 2024 года у жителей Фрунзенского района изымут земли для строительства ВСМ

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Напомним, что комплекс зданий Фарфоровского поста признали объектом культурного наследия.

В четверг, 29 июня, стало известно об изъятии земель во Фрунзенском районе   Петербурга на территории Фарфоровского поста ради строительства высокоскоростной магистрали Петербург — Москва во втором квартале 2024 года. Об этом сообщили в администрации района. 

Под изъятие попадают участки домов №34, 40, 48 и 54 по Фарфоровскому посту, два участка на улице Салова у дома №46 и один участок на Софийской улице. 

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд и ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит изъять земельные участки, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего сообщения.

Пресс-служба Фрунзенского района

Напомним, что комплекс зданий Фарфоровского поста признали объектом культурного наследия. 

Ранее на Piter.TV: железнодорожную магистраль Москва — Петербург могут продлить до Минска.

Фото: администрация Петербурга

Теги: высокоскоростная магистраль, изъятие, фарфоровский пост, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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