Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Якутии полицейские изъяли пять тысяч бутылок немаркированной водки. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 44-летний уроженец ближнего зарубежья занимался продажей партии незаконного алкоголя. Его задержали в одном из гаражных боксов по улице Космонавтов в Якутске. В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли 380 бутылок сомнительного горячительного.

В арендованном гараже полицейские нашли еще свыше пяти тысяч бутылок водки без федеральных специальных марок. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА