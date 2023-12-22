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В Якутии полицейские изъяли пять тысяч бутылок немаркированной водки

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Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Якутии полицейские изъяли пять тысяч бутылок немаркированной водки. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА". 

По данным следствия, 44-летний уроженец ближнего зарубежья занимался продажей партии незаконного алкоголя. Его задержали в одном из гаражных боксов по улице Космонавтов в Якутске. В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли 380 бутылок сомнительного горячительного.

В арендованном гараже полицейские нашли еще свыше пяти тысяч бутылок водки без федеральных специальных марок. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре собака напала на ребенка в лифте.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: водка, изъятие, полицейские, якутия
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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