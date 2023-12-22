В Краснодаре собака напала на ребенка в лифте

Полиция проверяет ситуацию, которая произошла 7 января.

Заявление в правоохранительные органы Краснодарского края написал отец четырехлетнего мальчика, которого питбуль укусил за лицо. Инцидент произошел 7 января в лифте в административного центра региона. В социальных сетях распространились кадры с камеры видеонаблюдения. Видеозапись демонстрирует, что в кабину лифта зашел мужчина с питомцем. На псе был намордник, однако спустя несколько секунд собака смогла вырваться, снять намордник и атаковать несовершеннолетнего, стоящего поблизости. После произошедшего владелец питбуля оттащил животное от пострадавшего и вышел из лифта.

С заявлением о нападении в лифте питбуля на четырехлетнего ребенка обратился отец несовершеннолетнего. Устанавливается степень причиненного мальчику вреда здоровью, после чего будет принято законное решение. пресс-служба МВД по региону

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Фото и видео: Telegram / BAZA