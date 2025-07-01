У государства появились 97 объектов недвижимости после иска к Момотову

Судебные приставы передали государству 97 объектов недвижимости, которые ранее были связаны с бывшим судьей Верховного суда Виктором Момотовым и предпринимателем Андреем Марченко.

Судебные приставы передали в собственность государства 97 объектов недвижимости по итогам рассмотрения иска к бывшему судье Верховного суда РФ Виктору Момотову и предпринимателю Андрею Марченко. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

В перечень вошли объекты, расположенные в Краснодаре, Воронеже, Москве, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и Вологде. Как уточнили в ФССП, среди переданного имущества находятся два земельных участка в Ростове-на-Дону и Вологде, которые принадлежали бывшему судье. Еще 18 участков были оформлены на его сына, а 77 земельных участков и помещений находились в собственности аффилированного предпринимателя.

Решение об обращении имущества в доход государства ранее вынес Останкинский районный суд Москвы, который удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к Виктору Момотову, Ивану и Андрею Марченко. Общая рыночная стоимость изъятого имущества оценивается примерно в 9 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV