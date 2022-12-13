Комплекс зданий Фарфоровского поста признали объектом культурного наследия. Об этом сообщили на сайте администрации Петербурга со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
В список памятников вошли шесть двухэтажных кирпичных зданий, которые были построены для служащих Николаевской железной дорог. Кроме того, в перечень объектов культурного наследия внесли павильон Фарфоровского поста. Специалисты займутся изучением истории построек.
Комлпекс построили в конце 1900-го — начале 1910-х годов. Архитектура зданий относится к "кирпичному стилю".
Добавим, что постройка под № 36, лит. А, не вошла в список объектов культурного наследия, поскольку имеет скромные объемно-пространственные и архитектурные решения.
Ранее на Piter.tv: следственный комитет опечатал бары на Думской и Ломоносова.
Фото: администрация Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все