В список памятников вошли шесть двухэтажных кирпичных зданий.

Комплекс зданий Фарфоровского поста признали объектом культурного наследия. Об этом сообщили на сайте администрации Петербурга со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

В список памятников вошли шесть двухэтажных кирпичных зданий, которые были построены для служащих Николаевской железной дорог. Кроме того, в перечень объектов культурного наследия внесли павильон Фарфоровского поста. Специалисты займутся изучением истории построек.

Комлпекс построили в конце 1900-го — начале 1910-х годов. Архитектура зданий относится к "кирпичному стилю".

Добавим, что постройка под № 36, лит. А, не вошла в список объектов культурного наследия, поскольку имеет скромные объемно-пространственные и архитектурные решения.

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Фото: администрация Петербурга