Перед задержанием злоумышленник и его подельник хотели сжечь содержимое склада.

В Курской области полицейские изъяли партию марихуаны и конопли. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, организатором подпольного производства выступил 29-летний житель Пермского края. Он планировал вести законный бизнес по изготовлению сельхозпродукции и ее продаже сетевым магазинам, однако данная инициатива не приносила прибыль. В связи с этим мужчина перестроил бизнес на "криминальный", запустив сбыт каннабиса.

Перед задержанием злоумышленник и его подельник хотели сжечь содержимое склада, однако их удалось задержать. В ходе обысков полицейские изъяли свыше 5 кг марихуаны и 157 кустов конопли. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержан мужчина, обманом завладевший 65 млн рублей строительной фирмы.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА