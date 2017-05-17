В Подмосковье задержан мужчина, обманом завладевший 65 млн рублей строительной фирмы

Злоумышленник перевел со счета фирмы крупную сумму денег по различным реквизитам.

В Подмосковье полицейские задержали мужчину, который обманом завладел 65 млн рублей строительной фирмы. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 45-летний житель столицы, используя поддельный паспорт на имя гендиректора строительного предприятия, оформил договор купли-продажи данной организации в одной из нотариальных контор в Люберцах. Став руководителем компании, он получил доступ к счету фирмы и перевел оттуда крупную сумму денег по различным реквизитам. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали злоумышленников, подозреваемых в разбойном нападении на курьера.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА