Перед тем, как злоумышленников задержала полиция, они успели сбыть краденный товар.

В Москва задержали злоумышленников, подозреваемых в разбойном нападении на курьера. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, инцидент произошел у дома на Солдатском переулке. Курьер должен был передать клиенту заказ – мобильный телефон. Там его встретили двое молодых людей, один из которых во время осмотра смартфона распылил курьеру в лицо содержимое газового баллончика и украли неоплаченный товар. Стоимость телефона оценивалась в 105 тысяч рублей.

Перед тем, как злоумышленников задержала полиция, они успели сбыть краденный гаджет, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Тверской области задержали курьера телефонных мошенников.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА