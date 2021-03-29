По данным следствия, 20-летний молодой человек забрал у местной жительницы полмиллиона рублей.

В Тверской области задержали курьера телефонных мошенников. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 20-летний молодой человек забрал у местной жительницы полмиллиона рублей. Та стала жертвой мошеннической системы, в которой ее родственник якобы попал в ДТП. Об этом пенсионерке сообщил неизвестный, представившись сотрудником полиции. Сотрудники уголовного розыска задержали курьера, который должен был передать мошенникам крупную сумму.

Ранее мы сообщали, что в Шелехове задержали студента, который выкладывал видео нападения на людей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА