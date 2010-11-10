В Шелехове задержали студента, который выкладывал видео нападения на людей

Молодой человек выкладывал в Сеть материалы с нападением на людей.

В Приангарье правоохранительные органы задержали молодого человека, размещавшего в Интернете запрещенную информацию. В пресс-службе МВД по Иркутской области уточнили, что 18-летний житель Шелеховского района создал онлайн-канал, на который выкладывал контент с нападениями на людей. Также ролики включали в себя насильственные действия в отношении граждан неславянской внешности. Оперативники провели обыски по месту жительства подозреваемого. В помещениях удалось изъять технические устройства и иные вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту "а" частьи 2 статьи 282 УК РФ. пресс-слкжба МВД РФ

Фигурант расследования обвиняется за возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства, совершенное с применением насилия. Юноше может грозить лишение свободы на срок от трех до шести лет. Минимальная санкция подразумевает штраф в размере 300-600 тысяч рублей.

В Красноярске наркокурьер спрятал "синтетику" в мандарины и картошку.

Фото и видео: МВД Медиа