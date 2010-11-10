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В Шелехове задержали студента, который выкладывал видео нападения на людей

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Молодой человек выкладывал в Сеть материалы с нападением на людей.

В Приангарье правоохранительные органы задержали молодого человека, размещавшего в Интернете запрещенную информацию. В пресс-службе МВД по Иркутской области уточнили, что 18-летний житель Шелеховского района создал онлайн-канал, на который выкладывал контент с нападениями на людей. Также ролики включали в себя насильственные действия в отношении граждан неславянской внешности. Оперативники провели обыски по месту жительства подозреваемого. В помещениях удалось изъять  технические устройства и иные вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.

 Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту "а" частьи 2 статьи 282 УК РФ.

пресс-слкжба МВД РФ

Фигурант расследования обвиняется за возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства, совершенное с применением насилия. Юноше может грозить лишение свободы на срок от трех до шести лет. Минимальная санкция подразумевает штраф в размере 300-600 тысяч рублей.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: иркутская область, мвд, приангарье, шелехов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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