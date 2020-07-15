В Красноярске наркокурьер спрятал "синтетику" в мандарины и картошку

В МВД рассказали о предприимчивом наркоторговце.

В Красноярском крае российские правоохранительные органы задержали 35-летнего наркосбытчика, спрятавшего "синтетику" в мандарины и картофель. В пресс-службе МВД уточнили, что полицейские получили сведения о том, что местный житель собирается сбыть особо крупную партию запрещенных веществ. Однако при себе у мужчины находилась только сумка с овощами и фруктами.

В ходе тщательного досмотра подозреваемого, а также осмотра его вещей правоохранители выяснили, что запрещённые вещества он спрятал в плодах. пресс-служба МВД РФ по региону

В мандаринах и картофеле оперативники нашли и изъяли 23 свёртка с синтетическим наркотическим средством. Общая масса наркотиков составила 23,5 грамма. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа