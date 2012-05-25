СМИ: в Киеве сотрудники военкоматов раздают повестки в ресторанах

Очевидцы сообщили о рейдах СБУ и военкомов.

Сотрудники украинских военкоматов при поддержке Службы безопасности Украины проводят рейды в киевских ресторанах, во время которых раздают повестки. Об этом рассказали местные журналисты из издания "Страна". Авторы материала узнали о том, что как минимум в четырех столичных ресторанах СБУ совместно с подразделениями МВД и миграционной службы провело проверки посетителей дорогостоящих заведений. Повестки выдаются как сотрудникам кафе, так и гостям.

Проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности. В то же время представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета. источник СБУ

Дополнительно издание сообщало о подобных рейдах в Кривом Роге. Официально руководство СБУ указанные рейды не комментировали.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_russian