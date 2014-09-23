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На Украине сообщили о подрыве гранат депутатом на заседании сельсовета

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СМИ сообщили о нескольких раненых, есть погибший.

Украинский депутат взорвал гранаты во время заседания сельсовета в Закарпатской области. Соответствующее заявление сделали местные правоохранительные органы. Известно, что парламентарий погиб, еще 11 человек пострадали в результате инцидента. По другой информации, ранено 26 человек, из которых шестеро пациентов остаются  в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

пресс-служба МВД Украины

В Симферополе задержали подозреваемого в подрыве авто чиновника.

Фото и видео: Telegram / МВД Украины, SHOT

Теги: граната, депутаты, мвд, подрыв
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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