В Симферополе задержали подозреваемого в подрыве авто чиновника

Сотрудник МВД и ФСБ расследуют подрыв машины, в котором пострадали три человека.

В городе Симферополе российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в подрыве автомобиля члена администрации Запорожской области. Во время обысков у мужчины были изъяты взрыватели и взрывчатое вещество иностранного производства. По предварительным сведениям, фигурант расследования самостоятельно сделал бомбу, после чего прикрепил устройство к транспортному средству сотрудника местно администрации.

В ночное время он произвел дистанционно управляемый подрыв. пресс-служба МВД по региону

Известно, что внутри автомобиля находились три человека. Все они получили ожоги и были госпитализированы. Сотрудники полиции также задержали в Севастополе мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля военнослужащего, произведенном в Джанкое 23 сентября. В этом инциденте никто не пострадал. При задержании у подозреваемого оперативники нашли пистолет-пулемет, револьвер и патроны к ним, скотч, перчатки и взрыватели.

Житель Петербурга признался в убийстве 30-летней давности.

Фото и видео: МВД Медиа