Житель Петербурга признался в убийстве 30-летней давности

В 1993 году мужчина произвел шесть выстрелов из пистолета ТТ в двух пассажиров автомобиля "РАФ" – 1953 и 1935 гг. рождения, после чего скрылся.

8 декабря в региональное Управление ФСБ обратился неизвестный и сообщил, что хочет сознаться в убийстве 30-летней давности. Его личность установлена, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 10 декабря.

11 января 1993 года у дома 9 по улице Решетникова мужчина произвел шесть выстрелов из пистолета ТТ в двух пассажиров автомобиля "РАФ" – 1953 и 1935 гг. рождения, после чего скрылся. Оружие он выбросил в воду возле дома 186 по набережной Обводного канала. Тогда же возбудили уголовное дело по ст. 103 УК РСФСР (убийство).

После признания в содеянном 59-летнего петербуржца задержали у дома 4 по Литейному проспекту.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге осужденный за убийство мужчина подозревается в убийстве сокамерника.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу