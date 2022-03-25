В Выборге осужденный за убийство мужчина подозревается в убийстве сокамерника

Подозреваемый, находясь в камере следственного изолятора, в результате возникшего конфликта убил 42-летнего мужчину.

В Выборге осужденный за убийство мужчина подозревается в совершении аналогичного преступления в камере следственного изолятора. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.

Следственным отделом по Выборгу в отношении 25-летнего мужчины, осужденного за убийство группой лиц из хулиганских побуждений, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 16 ноября 2023 года подозреваемый, находясь в камере следственного изолятора, в результате возникшего конфликта убил 42-летнего мужчину, осужденного за совершение кражи.

Проводится дальнейшее расследование.

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Фото: Piter.tv