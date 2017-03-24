На Есенина сын избил до полусмерти свою 85-летнюю мать

Она находится в больнице в тяжёлом состоянии.

В Выборгском районе Петербурга мужчина едва не избил до смерти свою пожилую мать. Возбуждено уголовное дело "Покушение на убийство", стало известно Piter.tv.

Около полуночи 14 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в доме по улице Есенина сосед избивает свою мать. Прибывшими правоохранителями был задержан 58-летний петербуржец, который во время ссоры руками и ногами избил свою 85-летнюю мать.

Пенсионерка была госпитализирована с тяжелой сочетанной травмой головы, груди, таза, конечностей, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом носа и рёбер, а также левой бедренной кости со смещением отломков. Помимо этого, у женщина зафиксированы множественные гематомы и ушибы. Она находится в тяжёлом состоянии.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Подозреваемый ранее был судим за хищение, покушение на убийство и за неуплату алиментов.

Житель Ломоносова предстанет перед судом за избиение знакомого до смерти из-за ревности.

Фото: Piter.tv