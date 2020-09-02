Его 40-летний знакомый планировал позвать замуж его бывшую девушку.

Житель Ломоносова предстанет перед судом за избиение знакомого до смерти из-за ревности. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе прокуратуры Петродворцового района.

По версии следствия, в период с 13 на 14 августа 37-летний обвиняемый, находясь в одной из квартир дома по улице Победы в Ломоносове, во время ссоры избил кулаками по голове 40-летнего знакомого. Обвиняемый был пьяным. Ссора произошла из-за женщины. Житель Ломоносова пояснил, что 40-летний знакомый планировал позвать замуж его бывшую девушку.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался в больнице через непродолжительное время.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Петродворцовый районный суд.

Ранее петербуржец получил 7 лет строгого режима за убийство на Маршала Блюхера.

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