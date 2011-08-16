Петербуржец получил 7 лет строгого режима за убийство на Маршала Блюхера

Мужчина осужден за убийство.

Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным суда, в июле 2022 года обвиняемый на проспекте Маршала Блюхера в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему удар рукояткой ножа в голову и несколько ударов ножом, а затем начал душить.

Смерть потерпевшего наступила в карете скорой помощи от кровопотери.

Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы строгого режима.

Ранее сообщалось, что 64-летнего петербуржца задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении 11-летней девочки.

Фото: Piter.TV