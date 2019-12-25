64-летнего петербуржца задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении 11-летней девочки

В полицию с заявлением обратилась мама ребёнка.

В Калининском районе 64-летнего мужчину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию с заявлением обратилась мама ребёнка. По её словам, 8 ноября в период с 15:00 до 16:00 Л., находясь на 4 этаже дома 19 по улице Демьяна Бедного, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 11-летней дочери.

Оперативно по подозрению был задержан 64-летний мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый был ранее судим за угон и убийство.

Ранее жительница Ленобласти заподозрила малознакомого в надругательстве над её детьми.

Фото: Piter.tv