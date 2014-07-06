Жительница Ленобласти заподозрила малознакомого в надругательстве над её детьми

Возбуждено уголовное дело.

В понедельник 6 ноября, в полицию обратилась женщина 1997 года рождения, заявив, что в период с 21:00 5 ноября по 8:00 ноября в посёлке Первомайское-1 Выборгсокго района Ленобласти малознакомый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её детей 2017 и 2019 годов рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

В 14:00 по "горячим следам" опергруппой по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний ранее судимый неработающий мужчина.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали мигранта, пристававшего к школьнице в метро.

Фото: Piter.TV