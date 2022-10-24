В Петербурге задержали мигранта, пристававшего к школьнице в метро

Мужчина помещён в изолятор временного содержания.

Петербургская полиция задержала 28-летнего мигранта, который подозревается в домогательстве до девочки-подростка на "зеленой" ветке метро. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемого настигли в вестибюле на станции метро "Новочеркасская". Известно, что задержанный приехал из сопредельной республики в прошлом году и сейчас зарегистрирован на Богатырском проспекте.

Мужчина помещён в изолятор временного содержания. В отношении него будет избрана мера пресечения. ВОзбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее мы сообщили о том, что массажист подозревается в совращении 16-летней девочки-подростка на Яхтенной.

Фото: Piter.TV