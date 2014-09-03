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Массажист подозревается к совращении 16-летней девочки-подростка в Петербурге
Сегодня, 9:36
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Массажист подозревается к совращении 16-летней девочки-подростка в Петербурге

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В четверг, 19 октября, в полицию обратилась девочка-подросток 2007 года рождения, заявив о том, что в период с 14:00 до 15:00 она подверглась насильственным действиям сексуального характера в студии маникюра на Яхтенной улице. По словам пострадавшей, до неё домогался массажист по имени "Зеин". Об этом стало известно Piter.TV

В этот же день по подозрению в совершении данного преступления был задержан 25-летний мужчина. Подозреваемого доставили в отделение полиции, в его отношении него составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: насильственные действия сексуального характера, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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