Массажист подозревается к совращении 16-летней девочки-подростка в Петербурге

В четверг, 19 октября, в полицию обратилась девочка-подросток 2007 года рождения, заявив о том, что в период с 14:00 до 15:00 она подверглась насильственным действиям сексуального характера в студии маникюра на Яхтенной улице. По словам пострадавшей, до неё домогался массажист по имени "Зеин". Об этом стало известно Piter.TV

В этот же день по подозрению в совершении данного преступления был задержан 25-летний мужчина. Подозреваемого доставили в отделение полиции, в его отношении него составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV