Петербурженка подозревает знакомого сожителя матери в приставании к её 15-летней дочери

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 17 октября, в полицию обратилась петербурженка с заявлением о том, что в период времени с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года, в съемной трёхкомнатной квартире, расположенной в одном из домов по Пудоржской улице, 30-летний знакомый сожителя её матери совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней дочери заявительницы. ОБ этом стало известно Piter.TV.

Семья не полная, на учёте в ОДН и ПДН не состоит.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что подозреваемого в надругательстве над 13-летней девочкой в парке "Чухонка" задержали.