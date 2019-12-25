Подозреваемого в надругательстве над 13-летней девочкой в парке "Чухонка" задержали

Подозреваемому 23 года.

Подозреваемого в надругательстве над 13-летней девочкой в парке "Чухонка" у метро Шушары задержали – подозреваемому 23 года. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, в полицию 3 октября поступила телефонограмма, что к ним поступила несовершеннолетняя с ушибом наружных половых органов, после изнасилования. Выяснилось, что в парке "Чухонка" неизвестный совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

В квартире дома по Будапештской улице 11 октября был задержан подозреваемый, 23-летний житель Красного Села. По месту жительства молодого человека были изъяты жесткие диски и флеш-карты, пять ноутбуков, два системных блока, два мобильных телефона, сетевое хранилище, кофта.

Фото: Piter.TV