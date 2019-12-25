В парке "Чухонка" неизвестный изнасиловал 13-летнюю девочку

Девочка обратилась к врачу с ушибом наружных половых органов.

В парке "Чухонка" в Колпинском районе неизвестный мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 3 октября поступила телефонограмма, что к ним поступила несовершеннолетняя с ушибом наружных половых органов, после изнасилования.

По предварительной информации, в парке "Чухонка" неизвестный совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Мужчине на вид 36 лет, среднего роста, представился "Михаилом", одет в зеленую футболку, бежевые штаны, черную куртку, черную кепку.

Проводится проверка.

В Ленобласти соседи заподозрили мужчину в развратных действиях в отношении их сыновей.

Фото: Piter.TV