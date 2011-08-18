В Ленобласти соседи заподозрили мужчину в развратных действиях в отношении их сыновей

В понедельник, 2 сентября, в полицию обратилась жительница Подпорожья 1978 года рождения, с заявлением о том, что 30 сентября на Паромной улице её 54-летний сосед совершил развратные действия в отношении её несовершеннолетнего 2009 года рождения. С аналогичным заявлением по поводу его сына 2008 года рождения обратился мужчина 1969 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.
Подозреваемый был задержан на указанной заявителями улице и доставлен в СО по Лодейнопольскому межрайонному следственному отделу регионального СУ СК РФ.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что ранее судимый житель Ленобласти подозревается в изнасиловании 6-летней дочери.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все