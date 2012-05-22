Ранее судимый житель Ленобласти подозревается в изнасиловании 6-летней дочери

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Вечером в воскресенье, 1 октября, в Пикалевскую городскую больницу обратилась девочка 2017 года рождения, с травмой половых органов. В отношении ребёнка были совершены насильственные действия сексуального характера. Об этом стало известно Piter.TV.

Как сообщила пострадавшая, 29 сентября её изнасиловал собственный отец по месту жительства в посёлке Совхозный. Мать в это время находилась на подработке.

По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний неоднократно судимый мужчина, который состоит на учете в ОДН ОМВД РФ по Бокситогорскому району Ленобласти как родитель, ненадлежащим образом исполняющий свои родительские обязанности.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что две петербурженки заявили о приставаниях к их 13-летним дочерям со стороны работника завода.

Фото: Piter.TV