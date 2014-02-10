Две петербурженки заявили о приставаниях к их 13-летним дочерям со стороны работника завода

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в среду, 27 сентября, в полицию обратилась женщина 1983 года рождения, которая попросила привлечь к ответственности 40-летнего работника табачного завода, проживающего на улице Зины Портновой. Заявительница рассказала, что подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери 2010 года рождения. Примерно через час о приставаниях к дочери такого же возраста правоохранителям заявила женщина 1989 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемого задержали на улице Зины Портновой. Он доставлен в отделение полиции, в отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 66-летнего дворника подозревают в изнасиловании 12-летней девочки.

Фото: Piter.TV