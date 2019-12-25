В Ленобласти 66-летнего дворника подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

Возбуждены уголовные дела по факту насильственных действий сексуального характера и по факту изнасилования.

В Приозерском районе Ленобласти 66-летний дворник подозревается в сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию 26 сентября обратилась мама девочки. По её словам, 12 февраля около 13:00 её дочь находилась в гостях посёлке Ромашки в квартире по улице Новостроек. Там 66-летний мужчина, работающий дворником, совершил в её отношении насильственные действия сексуального характера. Также уже 1 сентября около 15:00, применив физическую силу, он изнасиловал находившуюся в гостях девочку.

Подозреваемый задержан. Возбуждены уголовные дела по факту насильственных действий сексуального характера и по факту изнасилования.

Ранее 10-летний петербуржец подвергся сексуальному насилию со стороны двух мужчин с ножом.

Фото: Piter.tv