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10-летний петербуржец подвергся сексуальному насилию со стороны двух мужчин с ножом
Сегодня, 8:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

10-летний петербуржец подвергся сексуальному насилию со стороны двух мужчин с ножом

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Они применили к ребёнку физическую силу.

В Кировском районе Петербурга мужчины под угрозой ножа совершили насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама мальчика. Она сообщила, что 13 сентября в период с 18:00 до 19:30 на Ленинском проспекте двое неизвестных мужчин, применив физическую силу, и угрожая предметом, похожим на нож, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении её 10-летнего сына.

По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний мигрант. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Мужчина трогал за оголенные половые органы 9-летнюю дочь сожительницы.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, сексуальное насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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