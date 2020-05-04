10-летний петербуржец подвергся сексуальному насилию со стороны двух мужчин с ножом

Они применили к ребёнку физическую силу.

В Кировском районе Петербурга мужчины под угрозой ножа совершили насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама мальчика. Она сообщила, что 13 сентября в период с 18:00 до 19:30 на Ленинском проспекте двое неизвестных мужчин, применив физическую силу, и угрожая предметом, похожим на нож, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении её 10-летнего сына.

По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний мигрант. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Мужчина трогал за оголенные половые органы 9-летнюю дочь сожительницы.

Фото: Piter.tv