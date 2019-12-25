Мужчина трогал за оголенные половые органы 9-летнюю дочь сожительницы

В Красносельском районе Петербурга женщина обвинила бывшего сожителя в сексуальном насилии в отношении её несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам 43-летней петербурженки, в неустановленный день 2023 года по месту жительства её бывший 58-летний сожитель трогал за оголенные половые органы её 9-летнюю дочь.
Подозреваемый мужчина ещё 13 сентября был задержан за аналогичное преступление, совершенное на территории Красносельского района.
Ранее стало известно, что в Кировске учитель музыки несколько лет совращал малолетнего ученика.
Фото: Piter.tv
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