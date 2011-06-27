В Кировске учитель музыки несколько лет совращал малолетнего ученика

Подозреваемый был задержан 18 сентября в Кировске и полностью изобличен в преступлении.

В Ленинградской области учитель музыки подозревается в совращении несовершеннолетнего ученика. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, в период с 4 октября 2016 года по 31 декабря 2021 года преподаватель по классу гитары (сейчас ему 55 лет) у себя дома и в детской музыкальной школе Кировска на занятиях совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего ребёнка.

Возбуждено уголовное дело по ст. 132 ч.4 п.б УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Подозреваемый был задержан 18 сентября в Кировске и полностью изобличен в преступлении. Мужчина дал признательные показания.

Ранее из окна квартиры Выборгского района мужчина демонстрировал детям половые органы.

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