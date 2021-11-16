Из окна квартиры Выборгского района мужчина демонстрировал детям половые органы

В отношении подозреваемого составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

В субботу, 16 сентября, мужчина демонстрировал детям свои половые органы из квартиры дома 7 по Сиреневому бульвару Выборгского района Петербурга. Об этом стало известно Piter.TV.

С заявлением в полицию обратился очевидец. Подозреваемый задержан – им оказался 30-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге трое подросток сняли на видео половые органы 7-летнего мальчика.

Фото: Piter.TV