Из окна квартиры Выборгского района мужчина демонстрировал детям половые органы

В субботу, 16 сентября, мужчина демонстрировал детям свои половые органы из квартиры дома 7 по Сиреневому бульвару Выборгского района Петербурга. Об этом стало известно Piter.TV.
С заявлением в полицию обратился очевидец. Подозреваемый задержан – им оказался 30-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге трое подросток сняли на видео половые органы 7-летнего мальчика.
Фото: Piter.TV
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