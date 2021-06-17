В Петербурге трое подросток сняли на видео половые органы 7-летнего мальчика

В Невском районе Петербурга мама 7-летнего мальчика обвинила подростков в совершении развратных действий в отношении её сына. Подробности стали известны Piter.tv.
Вечером 23 августа в полицию обратилась петербурженка. Она заявила, что в июле трое подростков сняли на видео половые органы её 7-летнего сына, а затем распространили данное видео.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Накануне петербурженка заявила, что стала жертвой изнасилования в парке Малиновка.
Фото: Piter.TV
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